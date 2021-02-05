حقيقة زواج عمر كمال في السر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:43 ص
بوابة الفجر

رد المطرب عمر كمال،على شائعات زواجه السري، مؤكدًا أنها مجرد أكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ليلة الخميس"على قناة "mbc مصر": "مبحبش الجواز.. ومش جاي معايا سكة".

وتابع:"أنا كنت هخطب وفركشت ومكملتش في الجواز".

كان عمر كمال، أعلن عن اللقاء من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر البرومو الدعائي للحلقة، وعلق عليها قائلًا:" يوم الخميس على MBC".

وفي سياق آخر، طرح عمر كمال مؤخرًا مهرجان "سوق الصحاب" الذي يتعاون خلاله مع حمو بيكا وأحمد موزة، وهو من كلمات محمد غباشي، توزيع شادي خليل.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع عدد من النجوم في حوارات ومناقشات اجتماعية، في إطار من الترفيه والرقي في سهرة أسبوعية في نهاية كل أسبوع.

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