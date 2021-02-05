على الحجار يتألق فى حفل دار الأوبرا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر

قدم النجم على الحجار، عددا من أغاني الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى في حفل تكريمه الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وبدأ الحجار فقرته الغنائية التى اختتم بها الحفل، بأغنية "رمي رمشه" وبعدها غنى عددا من الأغاني منها "لم الشمل" و"متغربناش" و"عم بطاطا" و"مكتوبالي" و"ازاي تكون انت" و"اسكندراني" فيما قدمت معه المطربة مروة ناجي أغنية "بنت وولد". 

وأهدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم درع التكريم للموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى قبل انطلاق الحفل، احتفالا بتاريخه الغنائي الحافل بالعديد من الأغاني وتعاونه مع كبار النجوم في مصر.

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