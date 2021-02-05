شاهد.. متطوعون في "حياة كريمة" يروون تجربتهم

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بثت قناة "إكسترا نيوز" فيديو عن مبادرة "حياة كريمة"، تناول بعض شهادات الشباب المتطوعين في المبادرة.



وقال المستفيدين: "المصري يستحق كل جهد وكل وقت بيتبذل عشانه.. كفاية أننا بنشوف الابتسامة في وجوه أهالينا".



وأضافت أخرى: "أنا عملت عمل مفيد جدا جدا ومفيش مفيد لنا بس لكن مفيد للحياة كلها.. ولو كلنا عايشين حياة كريمة المجتمع كله هينضف".