أول ظهور لحفيدات نادية لطفي (فيديو)
الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:57 ص
قالت حفيدات الفنانة الراحلة نادية لطفي، جاسمين ورحيان وسلمي في أول ظهور لهم، ان جدهتهن كانت تتسم بالطيبة.
وأضافت ريحان حفيدة نادية لطفي، خلال حديثها بقناة "مساء دي إم سي": "جدتي كانت ملهمة بالنسبة لنا في حاجات كتير جدا".
وتابعت: "كنا نتحدث معها في كل المجالات وكنا ننفذ كل نصائحها لنا".
وأكدت انهن يعشقن أعمال بولا الفنية، وأهمها النظارة السوداء والناصر صلاح الدين والخائنة، وغيرها من الأعمال التي ستظل خالدة في عقولنا".
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