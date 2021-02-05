مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الفوز على نظيره الدحيل القطري ضمن مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر بهدف دون رد سجله اللاعب حسين الشحات.





وأكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنهم سيواجهون فريق بايرن ميونخ الألماني بالقميص الأساسي الأحمر.





وظهر الأهلي بالقميص الرمادي في مباراة الدحيل القطري اليوم والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.





وأوضح قنديل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الأهلي سيظهر بالقميص الأحمر الأساسي في مواجهة بايرن ميونخ يوم الإثنين المقبل في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.



