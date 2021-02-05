موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول القادمة بالدوري الإنجليزي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:33 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد جمال
يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة فريق ليفربول ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير الجاري فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول فى قمة مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم الأحد القادم.

وكان ليفربول قد خسر أمام فريق برايتون اللقاء الماضي بينما فاز فريق مانشستر سيتي على بيرنلي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة ال 22 من البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 47 نقطة بينما ليفربول فى المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

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