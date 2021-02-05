وزير الثقافة تكرم الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبي في الأوبرا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:41 ص
بوابة الفجر

كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى فى الحفل الذي اقامته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على المسرح الكبير واحيته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى ومشاركة النجوم على الحجار، احمد سعد ، مروة ناجى ومحمد الشرنوبى وبحضور الفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية . 

وقالت عبد الدايم ان وزارة الثقافة تبدا سلسلة احتفالات لتكريم ايقونات ورواد الابداع فى كافة المجالات وذلك عرفانا باسهاماتهم فى اثراء الوجدان الجمعى وتعبيرا عن تقدير الوطن لعطائهم المتميز ، واشارت ان فاروق الشرنوبى احد العلامات البارزة فى مجال الموسيقى وقيمة فنية ورمزاً للاصالة ، مؤكدة انه نجح فى خلق اعمال جادة خالدة شكلت جزء من تاريخ الفنون فى مصر والوطن العربى . 

كان الحفل قد بدا بفيلم تسجيلى تناول المشوار الفنى المشرق للموسيقار فاروق الشرنوبى بعدها سلمته وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا درع التكريم التذكارى ثم بدات الفقرات الفنية التى تضمنت مختارات من اهم ابداعاته التى تعاون خلالها مع كبار نجوم الطرب منها انا طير في السماء، مكتوبلي اغنيلك، على عيني، ضليت طريق القمر، عاشق عيونك،  لازم تنجرح، نفسي، خد مني، ازاي تكون انت، بنت وولد، انا كنت عيدك، يا اسكندراني، رمي رمشه، لم الشمل، مرمر زماني، اسف على الاحلام، بحلم على قدي وادم وحنان . 

يذكر ان فاروق الشرنوبى احد أعلام الموسيقى فى مصر والوطن العربى ، ولد فى 4 فبراير 1951 بالإسكندرية ، تأثر في ألحانه بالموسيقى السكندرية الفلكلورية ، وضع الكثير من اعمال الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية منها (طير في السما) 1988، (كريستال) 1993، (إسكندرية نيويورك) 2004 ، كما وضع ألحان مسرحيات (المهر) 1989، و(حزمني يا) 1992 وغيرها ، غاب عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، وعاد إلى مسقط رأسه بعد مشوار طويل لحن خلاله ما يزيد عن 500 أغنية وتعاون مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي منهم ماجدة الرومي، عمرو دياب، إيمان البحر درويش، علي الحجار، محرم فؤاد، هاني شاكر، نادية مصطفى، مدحت صالح ومحمد الحلو.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة ممثل فنان الشرنوبي

أخبار تهمك

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 52 حالة وفاة

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ يوم

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ 40 دقيقة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 7 ساعات

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام)

منذ حوالي 4 ساعات

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

الشرنوبي يمنع الصحافة والإعلام من تغطية حفله بـ"الأوبرا"

قبل الإعلان عنه بـ24 ساعة.. ننفرد بنشر تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

أمسية غنائية مكسيكية في الأوبرا المصرية الخميس المقبل

شاهد.. البروفات الأولى لسعد رمضان استعدادًا لحفله بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد .. تكريم فاروق الشرنوبى فى الاوبرا

مروة ناجي في بروفات حفل فاروق الشرنوبي مع احمد سعد ومحمد الشرنوبي (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

عاجل.. الصحة: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 52 حالة وفاة

01:04 ص

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

12:30 ص

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

01:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع