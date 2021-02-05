الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:33 ص
كهربا
كهربا
محمد جمال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الفوز على نظيره الدحيل القطري ضمن مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر بهدف دون رد سجله اللاعب حسين الشحات.

ولم يشارك كل من محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف خلال اللقاء.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن عدم مشاركة كهربا ومحمد شريف مع الأهلي في مباراة الدحيل القطري كان فني.

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن شريف وكهربا كان وجهة نظر بيتسو موسيماني بأن طبيعة أدائهما لا تناسب مباراة الدحيل القطري.

وأشار إلى أن الثنائي لا وجود لأي إصابة لهما وهما جاهزان بشكل كامل مع الفريق.

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