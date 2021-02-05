يوسف الحسيني: "يجب أن ينتهي تنظيم الإخوان بلا رجعة.. مكانهم مزبلة التاريخ" (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك ضرورة للقضاء على تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، معقبًا: "يجب أن ينتهي التنظيم ويذهب إلى مزبلة التاريخ بلا رجعة"





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه أن هناك مخرجًا سوريًا يعيش في فرنسا قارب على الانتهاء من اللمسات الأخيرة من فيلم وثائقي تحت عنوان "الحفيد" ويوثق هذا الفيلم حياة فيه طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الجماعة الإرهالبية.



