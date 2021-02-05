يوسف الحسيني: "يجب أن ينتهي تنظيم الإخوان بلا رجعة.. مكانهم مزبلة التاريخ" (فيديو)
الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:00 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك ضرورة للقضاء على تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، معقبًا: "يجب أن ينتهي التنظيم ويذهب إلى مزبلة التاريخ بلا رجعة"
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه أن هناك مخرجًا سوريًا يعيش في فرنسا قارب على الانتهاء من اللمسات الأخيرة من فيلم وثائقي تحت عنوان "الحفيد" ويوثق هذا الفيلم حياة فيه طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الجماعة الإرهالبية.
ولفت إلى أن الفيلم قام بزيارة الكثير من الدول التي كان يتردد عليها حفيد حسن البناء، وهذا الفيلم لا يهدف فقط لفضح طارق رمضان، ولكن يفضح والده سعيد رمضان الذي كان يعمل في المخابرات الامريكية وفقًا لهذا الفيلم، معقبًا: "الفيلم دا ولا أنتاج مصري ولا عربي، دول ناس سويسريين وفرنسين اللي عملينه".
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