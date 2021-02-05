زادت بنسبة 29.6%.. تعرف على خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:56 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
محمد عوده
تواصل الدولة المصرية، جهودها، لتنمية وتطوير جميع المحافظات، في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال إقامة مشروعات قومية وتنموية كبرى، تستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وخصوصا القطاعات التي تمس احتياجاتهم اليومية، والتي تتعلق بالصحة العامة للمصريين، إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة للشباب، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بهذه المحافظات.

وتواصل الحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العمل بما تم استحداثه من طرق جديدة فى وضع الخطط الاستثمارية للمحافظات المختلفة، والتى تعتمد على إشراك المواطنين فى وضع تلك الخطط، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين فى التخطيط والمتابعة، وحتى تضمن أن تكون المشروعات والخدمات التى تشملها تلك الخطط مفيدة للمواطن، وتمس احتياجاته اليومية.

الإعلان عن خطة المواطن الاستثمارية
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» في محافظة الجيزة، للعام المالي 2020 - 2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 تستهدف فى الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020 - 2021 على الاستثمار العام فى البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين فى جميع أنحاء مصر، بما فى ذلك الشباب والمرأة وذوى القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجنى ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقى للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى وتعزيز الريادة المصرية.

وأوضحت السعيد أن إطلاق خطة المواطن، تأتى فى إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركى الذى تتبناه الوزارة مع جميع شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.

تفاصيل الخطة في محافظة الجيزة
وجاءت «خطة المواطن الاستثمارية» بمحافظة الجيزة على النحو التالي:
- يصل عدد المشروعات التنموية بمحافظة الجيزة إلى 407 مشروعات.

- قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة، بخطة عام 2020 - 2021، تبلغ 30.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 29.6% عن خطة عام 2019 2020.

- تمثل الاستثمارات العامة الموجهة للجيزة 11.8% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 2020 - 2021، فتكون على النحو التالى:

- تبلغ استثمارات قطاع الإسكان 10.8 مليار جنيه، بنسبة 35.3%.

- - تبلغ استثمارات قطاع النقل 8.3 مليار جنيه، بنسبة 27%.

- تبلغ استثمارات قطاع الآثار 3.96 مليار جنيه، بنسبة 12.9%.

- تبلغ استثمارات قطاع التعليم العالى 3.3 مليار جنيه، بنسبة 10.7%.

- تبلغ استثمارات قطاع الشباب والرياضة 700 مليون جنيه، بنسبة 2.3%.

- تبلغ استثمارات القطاعات الأخرى 4 مليارات جنيه، بنسبة 13%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الجيزة فى خطة 2020 - 2021، تتمثل فى توجيه نحو 3.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وفى مجال التعليم العالى تتمثل أهم مشروعات الخطة فى استكمال مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، واستكمال مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر.

وفى مجال تطوير المناطق الآثرية، تتمثل أهم المستهدفات، فى استكمال المتحف المصرى الكبير، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء مركز ثقافى حضارى عالمى للتعرف على الحضارة المصرية، مع توثيق وحفظ مقتنيات المتحف، وتبلغ الاعتمادت المدرجة لعام 2020 - 2021 لهذا المشروع 2.9 مليار جنيه، ويبلغ عدد القطع الأثرية المستهدف نقلها إلى المتحف بالخطة 3000 قطعة أثرية.

جدير بالذكر أن خطة المواطن، تتضمن عرضا مفصلا لجميع المؤشرات التنموية والمشروعات الجارى تنفيذها فى كل محافظة على حدة، بما يمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجارى تنفيذها فى محافظته أو مدينته وقريته.

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