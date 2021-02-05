موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:03 ص
ليفربول
ليفربول
عبد القادر عرابي
يستعد فريق ليفربول للمواجهة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستكون ضد مانشستر سيتي.

وتقام المباراة مساء الأحد 7 فبراير في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بملعب أنفيلد.

وتقام المباراة تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة، الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب البريمييرليج برصيد 47 نقطة، مقابل 40 نقطة للريدز، يحتل بها المركز الرابع.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 بملعب الإتحاد.

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