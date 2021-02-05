أهدى مطرب المهرجانات حمو بيكا، أغنية خاصة بالنادي الأهلي عقب فوزه على "الدحيل" القطري وصعوده لنصف نهائي كأس العالم للأندية.





وهنأ بيكا لاعبي الأهلي على الفوز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: قائلًا: "مبروك لاخواتنا الأهلاوية ولكل مصر".





يذكر أن الأهلي تأهل نهائي كأس العالم بعد فوزه على الدحيل 0/1، مساء أمس الخميس، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.



