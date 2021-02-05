أحدهم بشأن تلقي اللقاح.. نصائح الصحة للمتعافين من كورونا

في ظل استمرار حملات تطعيم الأطقم الطبية باللقاح في مستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى الجمهورية، وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للمتعافين من فيروس كورونا.





ويرصد " الفجر "، كل ما تريد معرفته عن نصائح وزارة الصحة والسكان للمتعافين من فيروس كورونا، وهي كالتالي:





١. لن يحصل المتعافي من فيروس كورونا على لقاح كورونا إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من التعافي.





٢. ويرجع سبب عدم تلقي اللقاح مبكرًا، حتى يكون الأجسام المضادة زالت من أجسامه.





٣. ولا بد من حصول جرعتين من لقاح كورونا حتى تحقق فاعليته.





٤. وعقب تلقى الجرعة الأولى، يتسلم المواطن كارت المتابعة الصحية وبه ميعاد تلقى الجرعة الثانية.





٥. ثم إنشاء ملف طبي للمتلقين، يشمل التاريخ المرضي والعلامات الحيوية بالإضافة إلى تسجيل أي عرض يظهر بعد تلقي اللقاح.





٦. ويشمل مركز تلقى اللقاح 4 غرف منها غرفة تسجيل ومراجعة البيانات، وغرفة الموافقة المستنيرة، وعيادة التطعيم، وعيادة المتابعة الصحية بعد التطعيم.





٧. لا بد من حصول المواطن على جرعتين من نفس اللقاح، ولن يحصل على جرعة من لقاح مختلف.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 299 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131211 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 532 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 168057 حالة من ضمنهم 131211 حالة تم شفاؤها، و9512 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



