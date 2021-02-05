موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:29 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبد القادر عرابي
يستضيف فريق مانشستر يونايتد مساء السبت 6 فبراير، نظيره إيفرتون، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.
ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "أولد ترافورد" الخاص بنادي مانشستر يونايتد.

تقام المباراة تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي، الذي يمتلك 47 نقطة ومباراة مؤجلة.

بينما يمتلك إيفرتون 36 نقطة، يحتل بها المركز السابع في البطولة.

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