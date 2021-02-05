تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:30 ص
الاهلي والدحيل
الاهلي والدحيل
محمد جمال
حقق النادي الأهلي الفوز على فريق الدحيل القطري ضمن مباريات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله اللاعب حسين الشحات.

ووجه أحمد بلال نجم الأهلي السابق رسالة إلى المعز علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري بعد تصريحاته عقب اللقاء.

وقال بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار:"المعز علي يجب أن يقرأ التاريخ جيد قبل الحديث عن النادي الأهلي".

وأشار إلى أن فريق الدحيل كان خائف من الأهلي في الشوط الأول وهو ما كان يجب استغلاله في مضاعفة النتيجة وتسجيل أكثر من هدف وقتل المباراة.

وشدد على أن الأهلي يخوض اللقاء بإعتباره بطل افريقيا ونادي القرن الافريقي والإنجازات كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معز علي تعليق ناري بطولة كأس العالم للأندية احمد بلال

أخبار تهمك

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ ساعة و 20 دقيقة

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

منذ أقل من ساعتين

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ ساعة

تعرف على اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

نجمي الكاستيا يزينون قائمة ريال مدريد الأوروبية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 7 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد السيد: الدوري الألماني ضعيف والأهلي يستطيع تخطي بايرن ميونيخ في المونديال

مصدر يحسم موقف حسين الشحات من المشاركة أمام الدحيل القطري

الشحات يشارك في مران الأهلي

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة

رسالة موسيماني الأخيرة لمدافعي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

11:31 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع