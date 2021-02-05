بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة 5 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الجمعة ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على مناطق من (القاهرة- الجيزة- القليوبية) حتى فترة الظهيرة.
- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.
- أمطار متوسطة تكون غزيرة على محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

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