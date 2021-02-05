بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة 5 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الجمعة نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





طقس الجمعة ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة على مناطق من (القاهرة- الجيزة- القليوبية) حتى فترة الظهيرة.

- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

- أمطار متوسطة تكون غزيرة على محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.





الوصف الفني لخرائط الطقس: