مندوبنا لدى الأمم المتحدة: رئاسة مصر للجنة بناء السلام خطوة مهمة (فيديو)

قال السفير محمد الإدريسي، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، إن انتخابات مصر لرئاسة لجنة بناء السلام خطوة مهمة في الأداء الدبلوماسي المصري بالأمم المتحدة، وتعكس ثقة الأعضاء في الأمم المتحدة لطبيعة الدور المصري.





وأضاف "الإدريسي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن لجنة بناء السلام أحد مسارات الإصلاح الهامة في الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن لمصر دور رئيس في إنشاء لجنة بناء السلام ووضع آليات عملها.





وأشار إلى أن مصر أسهمت في تطوير مفاهيم عمل لجنة بناء السلام والعلاقة التبادلية بين حفظ وبناء السلام، منوهًا بأن تواجد مصر داخل القارة الإفريقية ليس لحظيًا، ولكن جذور تاريخية تمتد إلى آفاق المستقبل.



