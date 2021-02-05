باحثة: الزيتون أهم الزراعات بمرسى مطروح (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:41 ص
شجر الزيتون
شجر الزيتون
هدى عبدالرازق
قالت شيماء سعد الدين، باحثة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن الزيتون يعد من أهم الزراعات في مرسى مطروح، ومصدر رزق للمزارعين.

وأضافت "سعد الدين" خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المزارع في مرسى مطروح يعتمد على الزيتون في معيشته، عبر استخدامه في الأكل، ومصدر رزق له.

وكشفت أن العلاقة بين البدو والزيتون علاقة مصيرية، فهو مصدر رزق له، ويستخدمه كعلاج أيضا، لافتة إلى أن أعمار شجر الزيتون تصل إلى ألف عام في سيناء وفلسطين.

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