باحثة: الزيتون أهم الزراعات بمرسى مطروح (فيديو)

قالت شيماء سعد الدين، باحثة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن الزيتون يعد من أهم الزراعات في مرسى مطروح، ومصدر رزق للمزارعين.





وأضافت "سعد الدين" خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المزارع في مرسى مطروح يعتمد على الزيتون في معيشته، عبر استخدامه في الأكل، ومصدر رزق له.



