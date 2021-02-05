الأسبوع المقبل.. وزيرا الاتصالات والتخطيط أمام البرلمان

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته الأسبوع المُقبل، وذلك للاستماع إلى بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.





وكان قد انتهي أمس الخميس، الإسبوع الرقابي الثالث لمجلس النواب، حيث شهدت الجلسة العامة عرض وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزير السياحة الدكتور خالد العناني، برنامج وزارتهما أمام البرلمان.





ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزيري الصحة، والسياحة والآثار، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد التعقيب والرد علي تساؤلات النواب.



