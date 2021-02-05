شاهد.. رضا عبدالعال: "الأهلي يوفر لبن العصفور لفريقه"

قال الكابتن رضا عبدالعال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، إن أي مدرب يتوج ببطولات مع النادي الأهلي بما يمتلكه من لاعبين على قدرات عالية، موضحا: "عم حارس لو مسك الفريق هيأخد بيه بطولة، والاهلي موفر لبن العصفور للاعبين".





وأضاف "عبدالعال"، خلال تحليل مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إدارة نادي الأهلي توفر كل الإمكانات للحصول على البطولات.



