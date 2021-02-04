المدير الإداري بالإسماعيلي يعتذر عن الاستمرار في منصبه

تقدم طارق أبوالليل، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالاعتذار رسميًا عن الاستمرار في منصبه.





وأكد مصدر بالنادي الإسماعيلي أنه قد غادر جروب اللاعبين فور تقدمه بالإعتذار عن إستكمال المهمة.

وأضاف المصدر أن السبب وراء إعتذاره لظروف أسرية، وسفره خارج مصر لابنته الأسبوع المقبل.





ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





ويتواجد الإسماعيلي بالمركز السادس عشر من ترتيب الدوري الممتاز برصيد ثماني نقاط جمعهم خلال عشر مباريات.



