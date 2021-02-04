إبراهيم عيسى: براءة حنين حسام ومودة ليس العنوان النهائي للحقيقة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:49 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
أمنية فوزي
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن براءة حنين حسام ومودة الأدهم في قضية التعدي على قيم المجتمع ممكن، موضحًا أن صدور الحكم بالبراءة عنوان مهم للحقيقة، لكنه ليس العنوان النهائي للحقيقة، حيث إن القضايا بأحكامها النهائية تظهر لها توصيفات أخرى.

وأضاف عيسى، خلال تعليقه على حيثيات براءة حنين حسام ومودة الأدهم، ببرنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك هوس على السوشيال ميديا بانتهاك خصوصية المواطنين، موضحًا أن المجتمع تحول لمطوعين وشرطة أخلاقية.

وكشف عن حيثيات براءة حنين حسام، بأن وحدة رصد اطلعت على ردود فعل المشاركين بالمواقع حول أقوال الفتاة، موضحًا أن أي حملة على المواقع تستدعي التحقيق والاستجابة لها، مؤكدًا انهم وصفوا ملابس الفتاة بالفاضحة، مستطردًا: "لا أفهم التوصيف القانوني للملابس الفاضحة".

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مودة الأدهم حنين حسام إبراهيم عيسى

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