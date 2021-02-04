إبراهيم عيسى: براءة حنين حسام ومودة ليس العنوان النهائي للحقيقة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن براءة حنين حسام ومودة الأدهم في قضية التعدي على قيم المجتمع ممكن، موضحًا أن صدور الحكم بالبراءة عنوان مهم للحقيقة، لكنه ليس العنوان النهائي للحقيقة، حيث إن القضايا بأحكامها النهائية تظهر لها توصيفات أخرى.





وأضاف عيسى، خلال تعليقه على حيثيات براءة حنين حسام ومودة الأدهم، ببرنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك هوس على السوشيال ميديا بانتهاك خصوصية المواطنين، موضحًا أن المجتمع تحول لمطوعين وشرطة أخلاقية.



