بايدن: نسعى لرفع الحد الأقصى السنوي من عدد اللاجئين إلى 125 ألفا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيسعى لرفع الحد الأقصى السنوي من اللاجئين إلى 125 ألف لاجئ، وذلك في كلمة ألقاها بمقر وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس.

 

وتعهد بايدن بتحديد سقف سنوى للقبول يبلغ 125 ألف من المهاجرين سنويا الأمر الذي يعتبر اختلافا كبيرا عن الرقم الذي حدده الرئيس السابق دونالد ترامب (15 ألف فقط سنويا).

 

وأشار بايدن أيضا إلى أنه سيصدر أمرا تنفيذيا يستعيد برنامج الولايات المتحدة لإعادة توطين اللاجئين، والذي قال إنه "تضرر بشدة".

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