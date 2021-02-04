كسح تجمعات مياه الأمطار في المنصورة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أكد رئيس حى غرب المنصورة، المحاسب محمد عبد الباقى، أنه ومع إعلان درجة الاستعداد القصوى تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بالإضافة إلى الدفع بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات.

وتابع رئيس حى غرب المنصورة، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار والتى تقوم بتنفيذها الورشة الصناعية بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بحى غرب المنصورة، تحت أشراف مباشر من نواب رئيس حى غرب المنصورة محمد أنور، وكريمة صديق عبد الغفار، ومنى المتبولى، وجاء ذلك على اعقاب موجة الطقس السيئ الذى تعرضت لها محافظة الدقهلية اليوم.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع الأثار المترتبة حيال موجه الطقس السيئ الذى تعرضت لها المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات.

وفي ذات السياق أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ حالة الطوارئ بكافة مناطق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وكلف نصر بضرورة تواجد مديري المناطق التابعة، والإدارات الفنية في محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة، والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.
كما شدد على الإبلاغ بأي أحوال طارئة في حينها لإدارة الخط الساخن، وأمر بكسح مياه الأمطار أول بأول من شوارع المحافظة، بواسطة أفراد ومعدات الشركة.

كسح تجمعات مياه الأمطار في المنصورة
كسح تجمعات مياه الأمطار في المنصورة
كسح تجمعات مياه الأمطار في المنصورة
كسح تجمعات مياه الأمطار في المنصورة
كسح تجمعات مياه الأمطار في المنصورة
كسح تجمعات مياه الأمطار في المنصورة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

نجمي الكاستيا يزينون قائمة ريال مدريد الأوروبية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

منذ ساعتين

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ ساعة و 22 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي أكثر الفرق العربية والإفريقية تحقيقا للفوز في كأس العالم للأندية

منذ 39 دقيقة

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

11:31 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع