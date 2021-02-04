كسح تجمعات مياه الأمطار في المنصورة

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أكد رئيس حى غرب المنصورة، المحاسب محمد عبد الباقى، أنه ومع إعلان درجة الاستعداد القصوى تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بالإضافة إلى الدفع بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات.



وتابع رئيس حى غرب المنصورة، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار والتى تقوم بتنفيذها الورشة الصناعية بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بحى غرب المنصورة، تحت أشراف مباشر من نواب رئيس حى غرب المنصورة محمد أنور، وكريمة صديق عبد الغفار، ومنى المتبولى، وجاء ذلك على اعقاب موجة الطقس السيئ الذى تعرضت لها محافظة الدقهلية اليوم.



جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع الأثار المترتبة حيال موجه الطقس السيئ الذى تعرضت لها المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات.



وفي ذات السياق أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ حالة الطوارئ بكافة مناطق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



وكلف نصر بضرورة تواجد مديري المناطق التابعة، والإدارات الفنية في محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة، والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.

كما شدد على الإبلاغ بأي أحوال طارئة في حينها لإدارة الخط الساخن، وأمر بكسح مياه الأمطار أول بأول من شوارع المحافظة، بواسطة أفراد ومعدات الشركة.



