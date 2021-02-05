مصطفى بكري: شعرت بالفخر أثناء إجراء المناورة المصرية الفرنسية (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه شعر بالفخر أثناء إجراء المناورات المصرية الفرنسية.





وتابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه خلال هذا الأسبوع أجرى نسور الجو المصريين تدريبات مشتركة مع القواتا لجوية الفرنسية.





وأضاف أنه يستحيل السيطرة والهيمنة على مصر، قائلا: «مصر لا تهون علينا ولا يمكن أن نفرط فيها».



