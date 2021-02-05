خبيرة تنمية بشرية: الخيانة تلعب دورا كبيرا في الخرس الزوجي (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة إيمان الريس، خبيرة التنمية البشرية، إن الرجل قبل الزواج "مش واخد على الكلام الكثير"، وهذه طبيعة شخصيته، وبالتالي بعد الزواج يستمر طبعه بنفس الطريقة وهو ما يؤدي لوجود شكاوى من زوجته أنه لا يتحدث معها.

وأضافت "الريس"، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه بعد فترة من الزواج قد تكون قصيرة يحدث الملل أو الخرس الزوجي بين الزوجين، بسبب الروتين اليومي بينهما.

وتابعت: أن الخيانة تلعب دورا كبيرا في الخرس الزوجي بين الطرفين، لأنه حينما يخون أحدهما لا يرغب في التواصل مع الطرف الآخر سواء اجتماعيا أو عقليا، وأحيانا الرجل يلجأ للصمت أو الخرس الزوجي لأنه "بيكون عايز ينفصل".

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