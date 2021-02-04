نتنياهو: زيادة عدد الإصابات بالكورونا في إسرائيل سببها الطفرة البريطانية

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان "زيادة عدد ​الإصابات​ بفيروس ​ كورونا​ المستجد في إسرائيل سببها طفرة الفيروس المكتشفة في ​بريطانيا​"، موضحاً ان "الطفرة تعربد في كل أنحاء ​العالم​، ويتحدثون في ​ألمانيا​ وبريطانيا وفي دول كثيرة عن إغلاقات مشددة ستستمر لمدة أسابيع وأشهر، وأيضا في إسرائيل، الطفرة البريطانية تعربد ونسبة 80% من المرضى في إسرائيل تعود لهذه الطفرة، وهذا يدل على أن الوضع قد تغير".

 

ولفت إلى أن "عدد المرضى بالفيروس في إسرائيل مرتفع جدا، وللأسف طرأ انخفاض قليل جدا في عدد المرضى الذين حالتهم خطيرة، لذا تعاني ​المستشفيات​ من الضيق والاكتظاظ الشديدين".

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