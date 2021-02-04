شاهد.. لحظة خيانة محمد الشرنوبي لـ لؤلؤ وتصويرها في أوضاع مخلة للأداب (فيديو)

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


شهدت الحلقة الثلاثون من مسلسل "لؤلؤ" خيانة بودة محمد الشرنوبي للؤلؤ "مي عمر" وقام بوضع المنوم في المشروب واغتصابها وقام بتصويرها في أوضاع مخلة للأداب.


مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

https://www.facebook.com/lo2lo2series2020/videos/244850467098661/

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