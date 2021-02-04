نشرة حوادث "الفجر": نتيجة تحليل المخدرات لـ"قاضي فيديو الرقص"
الخميس 04/فبراير/2021 - 11:17 م
إيمان عبد العاطي
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
سحلوها وهددوها بالاغتصاب.. أجهزة الأمن تكشف ملابسات واقعة "سيدة الطالبية"
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك بشأن سحل إحدى السيدات ونجلها بمنطقة الطالبية غربي محافظة الجيزة، إذ تبين وقوع مشاجرة بين كلٍ من طرف أول ( ربة منزل)، طرف ثاني (ربتي منزل، مالك شركة)، مقيمين بحي الهرم.
"قتلوه وقطعوا جثته".. كشف ملابسات اختفاء أمين معمل في ظروف غامضة بقنا
ألقى قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مزارع وزوجته قتلا أمين معمل وقطعا جثته الى نصفين بسبب خلافات على زراعة قطعة أرض بالمشاركة بنجع حمادي.
الداخلية تحبط ترويج 720 طربة حشيش في الإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة من ضبط ( 720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو جرام.
ننشر نتيجة تحليل المخدرات لـ"قاضي فيديو الرقص" (مستندات)
قالت مصادر قضائية، أن القاضي "م.م" القاضي بمجلس الدولة والذي خضع للتحقيق من إدارة التفتيش القضائي على خلفية واقعة «فيديوهات الرقص» التي تم تداولها على مواقع التواصل وظهر فيها يرقص ويتمايل بأحد الأماكن العامة، قد قام بإجراء تحاليل مخدرات في المعامل المركزية لوزارة الصحة، في غضون نوفمبر الماضي فور تداول هذه الاتهامات وقدم هذه النتيجة للتفتيش القضائي بمجلس الدولة.
سحلوها وهددوها بالاغتصاب.. أجهزة الأمن تكشف ملابسات واقعة "سيدة الطالبية"
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك بشأن سحل إحدى السيدات ونجلها بمنطقة الطالبية غربي محافظة الجيزة، إذ تبين وقوع مشاجرة بين كلٍ من طرف أول ( ربة منزل)، طرف ثاني (ربتي منزل، مالك شركة)، مقيمين بحي الهرم.
"قتلوه وقطعوا جثته".. كشف ملابسات اختفاء أمين معمل في ظروف غامضة بقنا
ألقى قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مزارع وزوجته قتلا أمين معمل وقطعا جثته الى نصفين بسبب خلافات على زراعة قطعة أرض بالمشاركة بنجع حمادي.
الداخلية تحبط ترويج 720 طربة حشيش في الإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة من ضبط ( 720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو جرام.
ننشر نتيجة تحليل المخدرات لـ"قاضي فيديو الرقص" (مستندات)
قالت مصادر قضائية، أن القاضي "م.م" القاضي بمجلس الدولة والذي خضع للتحقيق من إدارة التفتيش القضائي على خلفية واقعة «فيديوهات الرقص» التي تم تداولها على مواقع التواصل وظهر فيها يرقص ويتمايل بأحد الأماكن العامة، قد قام بإجراء تحاليل مخدرات في المعامل المركزية لوزارة الصحة، في غضون نوفمبر الماضي فور تداول هذه الاتهامات وقدم هذه النتيجة للتفتيش القضائي بمجلس الدولة.
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