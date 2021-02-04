نشرة حوادث "الفجر": نتيجة تحليل المخدرات لـ"قاضي فيديو الرقص"

سحلوها وهددوها بالاغتصاب.. أجهزة الأمن تكشف ملابسات واقعة "سيدة الطالبية"



"قتلوه وقطعوا جثته".. كشف ملابسات اختفاء أمين معمل في ظروف غامضة بقنا



الداخلية تحبط ترويج 720 طربة حشيش في الإسكندرية



ننشر نتيجة تحليل المخدرات لـ"قاضي فيديو الرقص" (مستندات)



شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك بشأن سحل إحدى السيدات ونجلها بمنطقة الطالبية غربي محافظة الجيزة، إذ تبين وقوع مشاجرة بين كلٍ من طرف أول ( ربة منزل)، طرف ثاني (ربتي منزل، مالك شركة)، مقيمين بحي الهرم.ألقى قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مزارع وزوجته قتلا أمين معمل وقطعا جثته الى نصفين بسبب خلافات على زراعة قطعة أرض بالمشاركة بنجع حمادي.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة من ضبط ( 720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو جرام.قالت مصادر قضائية، أن القاضي "م.م" القاضي بمجلس الدولة والذي خضع للتحقيق من إدارة التفتيش القضائي على خلفية واقعة «فيديوهات الرقص» التي تم تداولها على مواقع التواصل وظهر فيها يرقص ويتمايل بأحد الأماكن العامة، قد قام بإجراء تحاليل مخدرات في المعامل المركزية لوزارة الصحة، في غضون نوفمبر الماضي فور تداول هذه الاتهامات وقدم هذه النتيجة للتفتيش القضائي بمجلس الدولة.