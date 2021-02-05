مصطفى بكري: نحتاج برلمان فاعل يصب في مصلحة المواطن (فيديو)
الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:17 ص
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا نحتاج إلى برلمان فاعل يصب في مصلحة المواطن، ويقف مع الوطن.
وتابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، الخميس، أنه يتمنى أن نجد استجوابات للوزراء داخل مجلس النواب، فهذه هي الحياة الديمقراطية الحقيقية داخل البرلمان.
وأضاف، أننا لا نريد برلمانًا يسكت فقط، أو أن يصفق فقط قائلا: "انتهى هذا الزمن منذ فترة طويلة، إننا في برلمان يفترض أنه صوت الناس، البرلمان المدافع عن ثوابت الدولة، الذي يقف مع الوطن في مواجهة التحديات التي تواجهه".
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلم عن ضرورة الرأي والرأي الآخر.
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