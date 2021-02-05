مصطفى بكري: نحتاج برلمان فاعل يصب في مصلحة المواطن (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا نحتاج إلى برلمان فاعل يصب في مصلحة المواطن، ويقف مع الوطن.





وتابع " بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، الخميس، أنه يتمنى أن نجد استجوابات للوزراء داخل مجلس النواب، فهذه هي الحياة الديمقراطية الحقيقية داخل البرلمان.





وأضاف ، أننا لا نريد برلمانًا يسكت فقط، أو أن يصفق فقط قائلا: "انتهى هذا الزمن منذ فترة طويلة، إننا في برلمان يفترض أنه صوت الناس، البرلمان المدافع عن ثوابت الدولة، الذي يقف مع الوطن في مواجهة التحديات التي تواجهه".



