مصطفى بكري: نحتاج برلمان فاعل يصب في مصلحة المواطن (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:17 ص
مصطفى بكري
مصطفى بكري
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا نحتاج إلى برلمان فاعل يصب في مصلحة المواطن، ويقف مع الوطن.

وتابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، الخميس، أنه يتمنى أن نجد استجوابات للوزراء داخل مجلس النواب، فهذه هي الحياة الديمقراطية الحقيقية داخل البرلمان.

وأضاف، أننا لا نريد برلمانًا يسكت فقط، أو أن يصفق فقط قائلا: "انتهى هذا الزمن منذ فترة طويلة، إننا في برلمان يفترض أنه صوت الناس، البرلمان المدافع عن ثوابت الدولة، الذي يقف مع الوطن في مواجهة التحديات التي تواجهه".

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلم عن ضرورة الرأي والرأي الآخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 7 ساعات

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 52 حالة وفاة

منذ ساعة و 25 دقيقة

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ نصف ساعة

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام)

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: مصر ستنتصر.. "وهنستحمل مع السيسي لحد مايعدي بينا المركب"

مصطفى بكري: "عايزين البرلمان يرجع لصورته الحقيقية ويعمل استجوابات"

متحدث البرلمان: التعديلات الدستورية تساعد على سير الدولة إلى الأمام

"بكري": المتهمون في رشوة الأمين العام للإعلام أشخاص في "جهة حساسة"

عمرو أديب عن البرلمان القادم: "عايزين نشوف استجوابات"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

عاجل.. الصحة: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 52 حالة وفاة

01:04 ص

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

12:30 ص

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

01:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع