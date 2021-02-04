لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلنت محافظة الجيزة، عن أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي لاستخدامه كوقود بديل للسيارات والمركبات الأمر الذي يتطلب تدعيم وزيادة عدد محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي، والمسندة لشركة تاون جاز فسوف تقوم الشركة المنفذة بإجراء قطع عرضي لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع 6 أكتوبر لتدعيم المنطقة بخط غاز طبيعي يخدم محطات الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤها بدائرة حي جنوب الجيزة. 

ومن جانبه، أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع 6 أكتوبر في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام وذلك من يوم الجمعة الموافق 5/2/2021 وحتى يوم الأحد الموافق 7/2/2021 على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركه المرور. 

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء منها مباشرة، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ستقوم بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وقد تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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شارع البحر الاعظم شارع 6 أكتوبر

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