أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-1-2021.. المعدن الأصفر يخسر 20 جنيه

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
خسرت أسعار الذهب نحو 20 جنيه فى الجرام بالسوق المصري والصاغة، بضغط من انهيار المعدن الأصفر بالبورصة الدولية.

أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب في مصر بنحو جنيهان، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 790 جنيها، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 902.75 جنيها، وعيار 18 سجل 677.25 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6320 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

أصيبت أسعار الذهب عالمياً بخسائر فادحة بنهاية تعاملات اليوم الخميس، ليتراجع أدنى 1800 دولار، مع قوة العملة الأمريكية.

وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع ارتفاع ملحوظ للدولار وعوائد السندات الأمريكية خلال التعاملات مع انتظار الوضوح بشأن حزمة التحفيز المالي.


وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في شهرين خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الأخير من 2020.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 2.4 بالمائة أو 43.90 دولار ليصل إلى 1791.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة6:55 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 2.5 بالمائة إلى مستوى 1788.20 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 91.56، وهو الأعلى في شهرين.

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