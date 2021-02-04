هشام توفيق: نسعى للاستفادة من الكفاءات المصرية في الصناعات الجديدة

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه يوجود في مصر عدد كبير من الكفاءات المختلفة وفي مجالات متعددة، ونسعى للاستفادة منهم في الأعمال الصناعية القادمة.



وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه لدينا عدد كبير من العباقرة الذي من الممكن أن نستفيد منهم في تصميم السيارات أيضا، بالإضافة للأعمال الحالية في تصنيع السيارات والتي تبلغ نسبة المكون المحلي فيها 35%.



وتابع وزير قطاع الأعمال: "نفكر من خلال البحث والطوير في الوصول إلى تصنيع سيارة تكون نسبة المكون المحلي فيها 80% أو تتجاوزها"، مضيفا: "ليه مندخلش في تصميم العربيات، إحنا عندنا كفاءات كبير وطاقات هائلة وموارد بشرية كبيرة، وينفع إننا نعد من دلوقتي كمان سنتين أو سنتين ونصف ويبقى عندنا سيارة نسبة المكون المحلي فيها 80%".



