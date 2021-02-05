استشاري: النباتات الطبية تساعد على خفض الوزن بدون أي أعراض جانبية (فيديو)

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النبتات الطبية، وممثل منظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل، إن هناك ألياف في السليم،والأناناس تعمل على زيادة حرق الدهون، وتساعد على نحت القوام، مشيرًا إلى أن ورق اللوتس يعمل على إزالة الدهون في البطن بنسبة50% في اول شهر.





وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تناول النبتات الطبية يساعد على خفض الوزن بدون أي أعراض جانبية، مضيفًا أن مريض السكر لديه دهون كبيرة تؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين مما يضعف البنكرياس بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد الذي يحافظ على الانسولين في الدم هو النبتات الطبية.



