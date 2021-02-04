محافظ أسيوط: ما يحدث على أرض مصر يجسد رمزاً لصورة الإخوة الإنسانية

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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الاحتفال الذي نظمته جامعة الأزهر فرع أسيوط، باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، بقاعة المؤتمرات بكلية طب جامعة الأزهر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، يؤكد على تكاتف جميع أجهزة الدولة المحتلفة ويعطى صورة جميلة عن مصر.



وأضاف اللواء عصام خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الجميع كان يتحدث بوطنية عالية وروح التعاون المشترك سيطرت على المشهد، مطالبا بضرورة التحلي بلغة الحوار والتفاهم ونشر المحبة والمودة.



وتابع محافظ أسيوط، يجب علينا ترسيخ قيمة الإخوة الإنسانية بين الناس جميعًا، وحب البلد وضرورة بذل الغالي والنفيس من أجل استقرار الوطن وسلامة أراضيه، لافتا أن ما يحدث على أرض الواقع في مصر يجسد رمزًا لصورة الإخوة الإنسانية.

