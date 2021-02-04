لوفتهانزا الألمانية تجمع 1.6 مليار يورو لرد دعم حكومي

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
 قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا  إنها أصدرت سندات حجمها 1.6 مليار يورو (1.92 مليار دولار) يوم الخميس، ستستخدم حصيلتها لرد جزء من الدعم الذي قدمه لها بنك كيه.إف.دبليو الحكومي العام الماضي لمساعدتها في خضم أزمة كوفيد-19.

وقال رمكو ستينبرجن المدير المالي للشركة في بيان “نحن ممتنون للغاية للدعم الذي نتلقاه في أسواقنا المحلية. طرح السندات الناجح اليوم يسمح لنا بسداد كامل قرض كيه.إف.دبليو.”

وأضاف “لكن رغم السداد، من المرجح أن نسحب المزيد من عناصر حزمة الاستقرار غير المستغلة حاليا. حجم السحب سيتوقف على مسار الجائحة في المستقبل.”

كان أحد مرتبي العملية قال إن شركة الطيران ستبيع يوم الخميس سندات لأجل أربعة سنوات حجمها 750 مليون يورو بعائد ثلاثة بالمئة وسندات لأجل سبع سنوات حجمها 850 مليون يورو عند 3.875 بالمئة.

أخبار تهمك

أول تعليق من موسيماني بعد تخطي عقبة الدحيل

منذ 33 دقيقة

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

منذ نصف ساعة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات

منذ ساعة و 9 دقيقة

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة و 25 دقيقة

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

نجمي الكاستيا يزينون قائمة ريال مدريد الأوروبية

منذ 40 دقيقة

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام)

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يهدد نجمي الزمالك بالاستبعاد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

09:25 م

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

09:45 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

10:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع