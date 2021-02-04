برشلونة يتلقى ضربة موجعة بسبب روبرتو

أعلن برشلونة الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الإسباني سيرجي روبرتو في مباراة الفريق الكتالوني أمام غرناطة في بطولة كأس ملك إسبانيا التي فاز بها بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في الأشواط الإضافية وتأهل للدور نصف النهائي.

أعلن برشلونة الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الإسباني سيرجي روبرتو في مباراة الفريق الكتالوني أمام غرناطة في بطولة كأس ملك إسبانيا التي فاز بها بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في الأشواط الإضافية وتأهل للدور نصف النهائي.

وقال برشلونة في بيان له عبر شبكة الإنترنت:" في أمسية لا تُنسى شهدت عودة مثيرة لبرشلونة للفوز على غرناطة 5-3 بعد وقت إضافي والوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكأس، كانت الأخبار السيئة هي إصابة سيرجي روبرتو، سيخضع مدافع البلوجرانا لاختبارات لمعرفة مدى مشكلة الفخذ".

وقال برشلونة في بيان له عبر شبكة الإنترنت:" في أمسية لا تُنسى شهدت عودة مثيرة لبرشلونة للفوز على غرناطة 5-3 بعد وقت إضافي والوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكأس، كانت الأخبار السيئة هي إصابة سيرجي روبرتو، سيخضع مدافع البلوجرانا لاختبارات لمعرفة مدى مشكلة الفخذ".

وأفادت صحيفة آس إسبانية أن برشلونة لم يكشف عن المدة التي قد يغيبها روبرتو عن الملاعب ولكن من المحتمل أن يغيب نجم برشلونة لمدة شهر.

وأفادت صحيفة آس إسبانية أن برشلونة لم يكشف عن المدة التي قد يغيبها روبرتو عن الملاعب ولكن من المحتمل أن يغيب نجم برشلونة لمدة شهر.