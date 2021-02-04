تفاصيل إخلاء عقار مكون من 5 طوابق بالمنيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مساء اليوم الخميس، عقار مكون من 5 طوابق بحي شمال المدينة من جميع سكانه بعد حدوث تصدعات به، وذلك تحسبا لإنهياره فجاءة.

وكان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلي رأسهم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء محمود خليل مدير الأمن، والعميد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمود حسين رئيس حي شمال المنيا، ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد انتقلوا لموقع العقار الكائن في شارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع عدنان المالكي لفحص العقار والإشراف علي عملية اخلائه من سكانه بعد تصدعه.

وقد تبين أن العقار ملك ورثة فوزي شحاته عبد الجليل، وتم تشكيل لجنة هندسية تضم الحماية المدنية ورئاسة حي شمال ومسؤولين من شركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي لفصل تلك الخدمات عن العقار تحسبا لإنهياره، وعمل كردون أمني حوله ومنع الماره من التجول خوفا علي حياتهم.

كما تقرر غلق الشارع أمام حركة السيارات والمارة وتكليف الإدارة الهندسية والتنظيم بأعمال الفحص والمتابعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز المنيا، إن المعاينة الأوليه ترجح أن العقار تعرض لميول بسيطة بسبب تهالك أحد أعمدة الخرسانية، وأنه ربما يحتاج لأعمال ترميم وتقوية جدرانه دون هدمه بالكامل، وأنه تم إخلائه من جميع سكانه خوفا علي حياتهم وذلك لحين صدور قرار نهائي يحدد موقف العقار وحالته الهندسية والفنية بمعرفة اللجنة المختصة.

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