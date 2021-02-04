محافظ أسيوط يكشف تفاصيل حادث قطار "القاهرة - أسوان" بالقوصية (فيديو)

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حادث تصادم قطار 2010 القاهرة أسوان بسيارة نصف نقل بمزلقان فزارة بالقوصية نتيجة خطأ بشري من قائد الحافلة الذي تجاوز المزلقات وتواجد أمام سير القطار، مؤكدا أن التحقيقات جارية من رجال النيابة العامة والعديد من اللجان الفنية والهندسية تبدى أسباب الحادث.



وأضاف اللواء عصام خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قائد القطار تفاجئ بالسيارة أمامه لافتا أن الحادث أسفر عن وفاة مساعد سائق القطار، و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار نحتسبهم عند الله من الشهداء، معربا عن خالص عزائه لأهالي المتوفين ومتمنيا الشفاء لجميع المصابين، موضحا أن حركة قطارات السكة الحديد عادت إلى طبيعتها.



وشدد محافظ أسيوط، على قائدي السيارات بكافة أنواعها والأفراد بالالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات، لافتا أن الدولة تبذل جهود وأموال طائلة لتنظيم منظومة السكة الحديد.

