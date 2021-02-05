غادة عبد الرازق تحتفل بفوز الأهلي على الدحيل القطري (صورة)





احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق، بفوز النادي الأهلي على نادي الدحيل القطري ضمن منافسات كأس العالم للأندية، ووصوله إلى الدور نصف النهائي.ونشرت غادة عبد الرازق، صورة جديدة تحتفل بها بفوز النادي الأهلي على فريق الدحيل القطري، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".من ناحية أخرى، تواصل غادة عبدالرازق تصوير مسلسلها "لحم غزال"، والتي يقام بتصويره فى لبنان المقرر عرضه في رمضان 2021."لحم غزال" يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، شريف سلامة، مي سليم، محمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبد الغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، جيهان خليل، بسنت شوقي وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.