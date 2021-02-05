غادة عبد الرازق تحتفل بفوز الأهلي على الدحيل القطري (صورة)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق، بفوز النادي الأهلي على نادي الدحيل القطري ضمن منافسات كأس العالم للأندية، ووصوله إلى الدور نصف النهائي.

ونشرت غادة عبد الرازق، صورة جديدة تحتفل بها بفوز النادي الأهلي على فريق الدحيل القطري، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

من ناحية أخرى، تواصل غادة عبدالرازق تصوير مسلسلها "لحم غزال"، والتي يقام بتصويره فى لبنان المقرر عرضه في رمضان 2021.

"لحم غزال" يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، شريف سلامة، مي سليم، محمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبد الغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، جيهان خليل، بسنت شوقي وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

غادة عبد الرازق تحتفل بفوز الأهلي على الدحيل القطري (صورة)
غادة عبد الرازق تحتفل بفوز الأهلي على الدحيل القطري (صورة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غادة عبدالرازق الفجر الفني الدحيل القطري الاهلي

أخبار تهمك

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ أقل من ساعتين

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

منذ ساعتين و 19 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات

منذ حوالي 3 ساعات

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام)

منذ حوالي 3 ساعات

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ أقل من نصف ساعة

نجمي الكاستيا يزينون قائمة ريال مدريد الأوروبية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 5 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

في جزر المالديف.. كيف احتفلت غادة عبد الرازق بعيد ميلادها؟

غادة عبدالرازق تكشف عن تعلمها لرقص الباليه

شاهد.. أحداث ظهور لـ غادة عبدالرازق عبر "تويتر"

غادة عبد الرازق في أحدث ظهور لها مع زوجها عبر إنستجرام

غادة عبد الرازق تواجه أزمة كبيرة.. فهل تسبب في غيابها عن دراما رمضان؟

غادة عبد الرازق تطير إلى لبنان بسبب "دم الغزال"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

12:30 ص

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

11:31 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع