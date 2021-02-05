قاطني الإسكان الاجتماعي بقرية عبد الناصر بالإسماعيلية يشكون الإهمال الشديد

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سلط الإعلامي محمد موسى، الضوء على معاناة أهالي وحدات الإسكان الاجتماعى، بقرية عبد الناصر بمركز ومدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، بسبب كسر خط المياه الرئيسى وعدم رفع كفاءة الطريق الرئيسى للوحدات السكنية وعدم إنارة الشوارع.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، سكان الوحدات الإسكان الاجتماعى يعانون من عدم وجود طريق أمن يربط بين القرية ومدينة التل الكبير، أو أي خدمات داخل القرية.



كما أشتكى السكان من عدم وجود شبكة تليفونات وانتشار الكلاب الضالة، وعدم وجود صناديق قمامة، وحاجة مواسير المياه والصرف الصحي إلى صيانة، لافتين أن المساكن تقع فى مواجهة صرف القمامة لمدينة فايد الأمر الذي يعرض المواطنين للخطر.



وطالب الأهالى شركة كهرباء القناة، بصيانة أعمدة الإنارة الغير مضيئة، والتي تكهرب المارة، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين.

