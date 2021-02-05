يسرا تدخل بلاتوه "حرب أهلية"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه


بدأت الفنانة يسرا، اليوم، تصوير اولى مشاهدها من مسلسلها الجديد "حرب أهلية"، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2021.

وتجسد يسرا ضمن أحداث المسلسل دور جديد عليها تمامًا وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

مسلسل "حرب أهلية"، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل في ثانى تعاون على التوالي بين الرباعى بعد مسلسل خيانة عهد، الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهنا، تيام قمر.

وكانت قد تعافت يسرا مؤخرا من فيروس كورونا، بعدما أصيبت به وعانت من أعراضه لمدة 3 أسابيع، قبل أن تعود إلى حياتها الطبيعية بشكل تدريجي، حيث كانت تصور فيلم "ليلة العيد"، مع المخرج سامح عبدالعزيز، والمنتج أحمد السبكي، قبل إصابتها بالفيروس، وكذلك تعاقدت على فيلم "شكوكو"، من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب.

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يسرا مسلسل دراما حرب اهليه

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