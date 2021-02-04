البورصات الأوروبية تنهي التعاملات على ارتفاع بدعم من نتائج الشركات

ارتفعت معظم البورصات الأوروبية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مع متابعة نتائج أعمال الشركات.





وارتفعت أسهم قطاع البنوك بنحو 2.7 بالمائة، لتكون الأفضل أداءً في البورصات الأوروبية.





وقرر بنك إنجلترا تثبيت معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، لكنه توقع انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من 2021.





وفي نتائج الأعمال، حقق "دويتشه بنك" أرباحاً خلال العام الماضي بدعم وحدة المصارف الاستثمارية.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال الشهر الأخير من 2020 بأقل من التوقعات.





وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة إلى 409.5 نقطة، في حين تراجع "فوتسي" البريطاني بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى مستوى 6503 نقطة.





وارتفع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 14060 نقطة، كما صعد "كاك" الفرنسي بنحو 0.8 بالمائة عند 5608 نقاط