أسعار النفط تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
واصلت أسعار النفط الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع قيود خفض الإنتاج.

وكانت أسعار الخام ارتفعت في وقت سابق من التعاملات مع تمسك تحالف "أوبك+" بسياسة خفض الإنتاج، وانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي.

لكن ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في شهرين أثر سلباً على النفط، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً.

وينتظر المستثمرون تطورات حزمة التحفيز الأمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار وسط آمال أن تساهم في دعم الاقتصاد.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مارس  بنحو 1 بالمائة إلى 56.23 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم أبريل بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى مستوى 58.83 دولار للبرميل بعد أن تجاوز 59 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

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