منال سلامة تكشف كيف واجهت التحرش بـ"دبوس مشبك" (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

كشفت الفنانة منال سلامة، عن تجربتها مع التحرش عندما كانت فتاة صغيرة، وكيف كانت تواجه هذه الظاهرة السلبية.

وقالت خلال برنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إنها كانت تعرضت لأول تجربة تحرش خلال استقلالها الأتوبيس وتضايقت للغاية، فاضطرت للإمساك بدوبس مشبك ووضعته خلف ظهرها وقالت: "الجدع يقرب".

وتابعت الفنانة منال سلامة: "كان عندي 12 سنة، وكان تفكيري طفولي، بس كانت دماغي سم في الموضوع دا، مكنش حد يقدر يقرب ليا".

 

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