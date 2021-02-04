موسيماني يُكرر إنجاز مانويل جوزيه والبدري في مونديال الأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:39 م
موسيماني
موسيماني
علاء خليف
قاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فريق الأهلي للتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تخطي عقبة الدحيل القطري بالفوز عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في الدور الأول للبطولة العالمية.

ويعد هذا الفوز الرابع للأهلي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، ولم ينجح سوى مدربين فقط في قيادة المارد الأحمر لتحقيق الفوز في البطولة العالمية والتأهل للدور نصف النهائي هما:-

- مانويل جوزيه:

قاد المدرب البرتغالي الأهلي للفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي 2-0 في افتتاح مشواره بنسخة البطولة عام 2006، وصعد للدور نصف النهائي ولكنه خسر أمام انترناسيونال البرازيلي 2-1، وتقابل مع كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث وفاز 2-1 وتوج بالميدالية البرونزية.

- حسام البدري:

فاز الأهلي بقيادة حسام البدري على فريق سانفريس هيروشيما الياباني 1-0 في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم عام 2012، وتأهل للدور نصف النهائي ولكنه خسر أمام كورينثيانز البرازيلي 1-0، وانتقل لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث وخسر 2-0 وحصد المركز الرابع بالبطولة. 

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