2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن





وضرب النادي الأهلي، موعدًا تاريخيًا ضد بايرن ميونخ الألماني، يوم الإثنين المقبل على ملعب الريان في نصف نهائي مونديال الأندية.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للبطولة، على أن يحصد صاحب اللقب 5 ملايين دولار، فيما يحصد صاحب المركز الثاني مبلغ 4 ملايين دولار، بينما يتوج الثالث بمبلغ 3 ملايين، ويحصد صاحب المركز الرابع مبلغ مليوني دولار.