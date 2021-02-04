2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
محمد الصو
ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حصد مبلغ 2 مليون دولار على الأقل، عقب نهاية بطولة كأس العالم للأندية.

جاء ذلك بعدما حقق المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، الفوز على الدحيل القطري، بهدف دون رد في ربع نهائي البطولة.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للبطولة، على أن يحصد صاحب اللقب 5 ملايين دولار، فيما يحصد صاحب المركز الثاني مبلغ 4 ملايين دولار، بينما يتوج الثالث بمبلغ 3 ملايين، ويحصد صاحب المركز الرابع مبلغ مليوني دولار.

وضرب النادي الأهلي، موعدًا تاريخيًا ضد بايرن ميونخ الألماني، يوم الإثنين المقبل على ملعب الريان في نصف نهائي مونديال الأندية.

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بطولة كأس العالم للأندية الاهلي في المونديال الأهلي ضد الدحيل

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