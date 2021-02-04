رامى صبرى يهنيء النادى الأهلى بعد فوزه اليوم على الدحيل القطرى

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حرص الفنان رامي صبري على تهنئة النادى الأهلى وذلك بعد فوزه اليوم على فريق الدحيل القطرى، فى بطولة كأس العالم للأندية.


وقال رامى صبرى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،"مبروك لمصر وللنادي الاهلي لصعوده نصف النهائي شرفتونا يارجالة"



وكان الأهلي قد تأهل إلى مونديال الأندية بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، بعدما فاز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، ليتوج باللقب الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

أخبار تهمك

نجمي الكاستيا يزينون قائمة ريال مدريد الأوروبية

منذ أقل من ساعة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام)

منذ ساعة و نصف

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من موسيماني بعد تخطي عقبة الدحيل

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يهدد نجمي الزمالك بالاستبعاد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تعرف على اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعتين

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات

منذ ساعة و 24 دقيقة

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

09:25 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

09:45 م

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

10:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع