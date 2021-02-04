رامى صبرى يهنيء النادى الأهلى بعد فوزه اليوم على الدحيل القطرى

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حرص الفنان رامي صبري على تهنئة النادى الأهلى وذلك بعد فوزه اليوم على فريق الدحيل القطرى، فى بطولة كأس العالم للأندية.





وقال رامى صبرى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،"مبروك لمصر وللنادي الاهلي لصعوده نصف النهائي شرفتونا يارجالة"







وكان الأهلي قد تأهل إلى مونديال الأندية بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، بعدما فاز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، ليتوج باللقب الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.