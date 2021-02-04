أول تعليق من موسيماني بعد تخطي عقبة الدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته ‏بالفوز اليوم على الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والتأهل ‏لملاقاة بايرن ميونيخ في نصف النهائي، مشيرًا إلى أن هذه المباراة تحتاج إلى تركيز شديد.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «لاعبو الأهلي جعلونا نشعر ‏بالفخر اليوم بعد تحقيق الفوز والصعود إلى نصف نهائي كأس العالم».‏

وأضاف أن الأهلي واجه فريقًا قويًّا اليوم ويضم لاعبين مميزين ويتمتعون بأطوال جيدة، ولكننا نجحنا في تحقيق الهدف وحققنا الفوز.

وأوضح أنه كان يتمنى أن يكون أداء اللاعبين في الشوط الثاني على نفس الشكل الذي ظهروا ‏به في الشوط الأول، ولكن في النهاية حققنا هدفنا ونجحنا في الفوز بالمباراة.

وأشار موسيماني إلى أن الدحيل عدل من طريقة لعبه في الشوط الثاني بعد أن دفع ‏بمهاجم ثانٍ، ولكن في النهاية حققنا الفوز.‏

وأضاف موسيماني أن الأهلي واجه خطورة من منافسه في الدقائق العشر الأخيرة في المباراة، ‏ولكنها لم تمثل أزمة كبيرة لفريقه.‏

وأشاد الجنوب إفريقي بالمستوى الذي قدمه والتر بواليا مهاجم الفريق في مباراة اليوم أمام ‏الدحيل القطري، وأكد أنه ظهر بشكل جيد جدا، وكان يتمنى أن يُحتسب الهدف الذي ‏سجله اللاعب وأُلغي من خلال تقنية «الفار».‏

وأكد أن بواليا بذل مجهودًا كبيرًا في الشوط الأول واستبدله في الشوط الثاني بعد ‏شعوره بالإجهاد.‏

وقال موسيماني: «بواليا متشوق لتسجيل الأهداف مع الأهلي ويحارب بقوة من أجل ‏ذلك، وجميعنا يساعده لتحقيق هذا الهدف».

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: «نتطلع إلى الاستفادة من أخطاء مباراة اليوم قبل مواجهة بايرن ‏ميونيخ التي تحتاج إلى تركيز شديد واستعدادات خاصة جدا».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كأس العالم للأندية بطولة كأس العالم للأندية بايرن ميونخ الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من موسيماني بعد تخطي عقبة الدحيل

منذ 34 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة و 26 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يهدد نجمي الزمالك بالاستبعاد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام)

منذ ساعة و 19 دقيقة

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

نجمي الكاستيا يزينون قائمة ريال مدريد الأوروبية

منذ 41 دقيقة

عاجل.. ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 4 ساعات

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

كيفين جونسون: جاهزون لمواجهة الدحيل.. والكل متحمس لضربة البداية

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

09:25 م

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

09:45 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

10:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع