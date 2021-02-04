رضا عبد العال لـ"حديث القاهرة": "موسيماني لم يُقسم أوقات المباراة والأداء ضحك على الدقون"





أكد الكابتن رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن أداء النادي الأهلي الدفاعي في المباراة الاولى ببطولة كأس العالم للأندية من أجل الصعود "ضحك على الدقون"، قائلا: "موسيماني لم يقسم أوقات المباراة، ولم يغير خطه طوال المباراة".









وأضاف رضا عبد العال"، خلال تحليل مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فريق الدحيل القطري لم يؤدي بشكل جيد خلال الشوط الاول، متابعا: "الدحيل مدخلش المباراة في الشوط الأول، والمفروض موسيماني كان في الشوط الثاني استعان بالسرعات".









وتابع: "كان لازم موسيماني يستعين بسرعات محمد شريف وصلاح محسن في الشوط التاني.. نزلهم والأهلي مضغوط ومقدرش يستفاد بيهم".



